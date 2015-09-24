У Чернігівській області міліція затримала дві вантажівки з краденою нафтою (відео)

Працівники управління протидії злочинності в сфері економіки УМВС України в Чернігівській затримали два "КамАЗи", замасковані під зерновози, у яких було близько 50 тонн нафтопродуктів з родовища у Прилуцькому районі.

Під час перевірки під тентами правоохоронці виявили металеві місткості, заповнені викраденою з нафтопроводу нафтою.

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За словами начальника УМВС України в Чернігівській області Едуарда Альохіна, такого серйозного затримання не проводилось багато років. "Спрацювали добре. Цілком зрозуміло, що такі автівки переоблаштовуються не для разової крадіжки, для цього витрачаються значні кошти. Зараз тривають заходи з виявлення та затримання інших подібних вантажівок", - зазначив Альохін.

За фактом викрадення нафтопродуктів з родовища відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Працівники міліції встановили і затримали спільника крадіїв – працівника нафтогазовидобувного управління, оператора насосного обладнання. Чоловік зізнався у скоєному та розповів, як допомагав відкачувати нафтопродукти з транспортувальних магістралей. Вживаються заходи щодо затримання водіїв обох вантажівок, а також встановлення організаторів злочинного бізнесу.