Учасники блокади на "Чонгарі" називають свою акцію "кримським Майданом"

Як повідомляє Крим.Реалії, пікетувальники називають акцію «кримським Майданом на Чонгарі».

«Перешкоджання бізнесу на крові я б не називав блокадою. Наскільки мені відомо, 80% продуктового товару, який поставляється до Криму, не залишається там, а направляється в Краснодарський край, або завозиться безпосередньо у військові частини. Це громадянська акція, спрямована на те, щоб дати зрозуміти всім жителям Криму, які відчувають себе громадянами України, що тут, на материковій Україні, їх не забули, їх пам'ятають...», – сказав один з учасників акції, актор Ахтем Сейтаблаєв.

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Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

Перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, призвела до того, що багато водіїв розвертаються і їдуть у напрямку материка.