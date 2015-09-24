На Керченській переправі пором наїхав на причал

Про це передає Радіо Свобода з посиланням на «Морську дирекцію».

«О 17:00 на Керченській поромній переправі стався наїзд судна «Олімпіада» на причальну стінку в порту «Крим». Постраждалих немає. ТОВ «Морська дирекція» вживає всіх заходів для нормалізації ситуації», – йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що на роботу переправи інцидент не вплинув.

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Як повідомляв УНІАН, після незаконної анексії Криму Росією, на Керченській переправі неодноразово утворювалися кілометрові затори автомобілів. Люди стояли в очікуванні своєї черги на пором по кілька діб. Серед очікуючих неодноразово виникали конфліктні ситуації.

Поромна переправа через Керченську протоку (переправа порт «Крим» в порт «Кавказ») стала основною транспортною артерією, що зв'язує анексований півострів з материкової Росією. Її використовують для переправи як вантажних, так і легкових автомашин.