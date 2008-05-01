В Інтернеті оприлюднили відповіді на тести з математики

Український центр оцінювання якості освіти опублікував відповіді на тести з математики.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Україні проводився другий етап незалежного тестування випускників шкіл, яке є обов`язковим для всіх, хто хоче стати студентом.

У тестуванні з математики взяли участь 225 383 особи, що складає 85,5% від кількості зареєстрованих.

22 квітня 2008 року відбулося тестування з української мови і літератури. Участь у ньому взяли 92% з 512 тис. зареєстрованих учасників.