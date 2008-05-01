Шер розповіла про свій роман з «сором`язливим хлопчиком» Томом Крузом

Співачка і актриса Шер розповіла про свій роман з Томом Крузом. Зізнання вона зробила під час запису телешоу Опри Вінфрі в Лас-Вегасі, яке вийде в ефір 8 травня.

За словами Шер, відносини між ними зав`язалися, коли Круз був ще «сором`язливим хлопчиком». «Це були тривалі стосунки. Правда. Я жила в його квартирі. Він був таким чудовим, а я була без тями закохана у нього», - розповіла Шер, яка старша за Круза на 14 років. «Він був іншим – сором`язливим хлопчиком, у якого не було грошей», - додає вона.

Газета.ру