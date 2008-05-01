Ціну на газ можуть підняти ”заднім числом” - експерт

Від сьогодні в Україні, згідно з постановою Кабміну, мав подорожчати газ для населення. Однак спершу відповідне рішення повинна ухвалити Національна комісія з регулювання електроенергетики (НКРЕ). Експерти вважають, що таке рішення з’явиться найближчими днями, передає радіо "Свобода".

Уряд визначив, що газ дорожчатиме від травня до грудня щомісяця на 3%, а для тих, хто спалює понад 12 000 кубометрів газу за рік – на 5%. До кінця року, у порівнянні з квітнем, ціна газу зросте майже на чверть.

Експерти кажуть, що подорожчання не уникнути, але з якого саме дня почне підвищуватися ціна, ще не відомо: це залежить від того, коли ухвалить відповідну постанову Національна комісія з регулювання електроенергетики. Рішення НКРЕ ще немає. У «Нафтогазі України» вважають, що його можуть ухвалити «заднім числом», адже рахунки за травень прийдуть до споживачів лише на початку червня.

Директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін каже, що ухвалення рішень у такий спосіб є незаконним. Проте тривалого зволікання з боку НКРЕ не буде, стверджує експерт: «Національна комісія не може «заднім числом» ухвалити рішення. Поки що на сьогодні його немає, очевидно, в перших числах травня або після свят буде ухвалене рішення щодо підвищення цін. Найімовірніше, воно буде один в один повторювати рішення уряду».

Треба створити прозорий довготерміновий графік підвищення ціни на газ

Екс-керівник «Укртранснафти» Олександр Тодійчук також погоджується, що підвищення цін неминуче. Адже, на його думку, Україна нині перебуває у своєрідній «ціновій оазі», де ціни на газ менші, ніж навіть у країнах-постачальниках. Тож обіцянки політиків забезпечити дешевий газ є популістськими. Натомість, на думку Тодійчука, правильний підхід мав би полягати у створенні прозорого довготермінового графіка підвищення ціни на газ.

«Було б краще для споживачів, коли був би погоджений на хоча дво-трирічну, а краще п’ятирічну перспективу графік зростання ціни – з тим, щоб усі споживачі могли вжити необхідних заходів або для переходу на інші види енергії, або до впровадження енергозберігаючих технологій і в комунальній сфері, і у виробництві», – каже екс-керівник «Укртранснафти».

Одночасно, вважає Олександр Тодійчук, держава має забезпечити соціальний захист для тих, хто цього потребує. Утім, для сімейного бюджету тих, хто використовує газ лише для плити та обігріву малих помешкань (а це більшість українців) зростання ціни не буде критичним, каже експерт.