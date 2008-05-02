Рейтинг топ-моделей Forbes очолила Жізель Бундхен (фото)

Бразильська топ-модель Жізель Бундхен, яка заробляє 35 млн. дол, другий рік підряд зайняла перший рядок у рейтингу моделей Forbes, повідомляє Reuters.

Не дивлячись на те, що контракт 27-річної Ж. Бундхен з Victoria Secret не був продовжений, цього року вона підписала близько 20 контрактів з іншими фірмами, зокрема з Disney, Nivea і Aquscutum. Крім того, її лінія босоніжок, вироблюваних спільно з компанією Ipanema, приносить їй щорічно 6 млн. дол.

Ж. Бундхен заробляє практично в два рази більше, ніж 34-річна модель Хайді Клум, яка йде другою, і чий сумарний дохід якої склав 14 млн. дол. Як відзначає Forbes, мати трьох дітей німкеня Х. Клум все більше йде від світу моди в шоу-бізнес, беручи участь у ряді реаліті-шоу.

Третій рядок, не дивлячись на втрату ряду контрактів, зайняла 34-річна англійка Кейт Мосс, річний заробіток якої складає 7,5 млн. дол.

При складанні рейтингу редактори Forbes в першу чергу враховували заробіток моделей, звертаючи в той же час увагу на участь престижних кампаніях, появу на обкладинках знаменитих журналів і думку перших осіб у модельному бізнесі.

РБК