«Таврійські Ігри» відкрились у Каховці

З 1 по 3 травня 2008 року у м. Каховка Херсонської області проходить XVII фестиваль «Таврійські Ігри».

Як повідомляється на веб-сайті фестивалю, вперше за всю історію заходу його учасниками будуть виключно українські виконавці.

За три дні фестивалю 17 колективів виступлять на вечірній сцені та 17 - на денній.

«На 17-х «Таврійських Іграх» ми вирішили зробити справжній музичний виклик – на сцені не буде жодного іноземного артиста! Ми спробуємо довести, що сьогодні виключно зусиллями українських виконавців можна створити таке грандіозне свято як фестиваль «Таврійські Ігри», - зауважив засновник «Таврійських Ігор» Микола БАГРАЄВ.

Зокрема, на вечірній сцені на честь 17-річчя буде презентовано 17 сольних програм українських виконавців, кожна з яких триватиме близько однієї години.

Так, 1 травня на сцені виступили Ані ЛОРАК, КІШЕ, гурти «Алібі», «Бумбокс», ТНМК, команда «Імперія Лейбл» (Потап, Настя КАМЕНСЬКИХ, «Квінз», «Ньюзкул», Дядя Вадя, Юго).

Сьогодні на вечірній сцені глядачі побачать виступи Лами, «Мед Хедз», «Тартак», «Друга Ріка», ТІК, «Скрябін».

3 травня на сцені виступлять Олександр ПОНОМАРЬОВ, Руслана, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Тіна КАРОЛЬ та Вєрка СЕРДЮЧКА.

Разом з тим, денна сцена є сценою дебютів фестивалю, на котрій виступатимуть 17 як молодих, так і достатньо відомих виконавців, котрі раніше ніколи не співали на «Таврійських Іграх» у Каховці. Вчора там виступили Настя МАРКОВА, Юлія РАЙ, «Чікос де ла фієста», М`ята, «Павліки Інтернешнл», «Ньюзкул». Сьогодні – гурти «Вайт», Семіраміда, «Контрабанда», «Диверсанти», «Мері». 3 травня глядачі зможуть побачити та почути Іванну МЕЛАЙ, Андрія КНЯЗЯ, Наталію ВОЛКОВУ, Кирила ТУРИЧЕНКА, дуети «Мілос», «Паранормальних».

Нагадаємо, цього року фестиваль «Таврійські Ігри» повернувся до Каховки, адже у 2007 р. XVI музичний фестиваль «Таврійські ігри» вперше поміняв своє місце проведення й відбувся у Києві. Тоді на адресу оргкомітету надійшло багато листів з різних регіонів України від прихильників і громадських організацій з проханням повернути «Таврійські Ігри» до Каховки.