10 військово-історичних клубів штурмуватимуть Сапун-гору

У Севастополі 4 травня реконструкцією битви «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року» розпочнуться заходи до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, в реконструкції бою візьмуть участь члени 10-ти військово-історичних клубів України, Росії, Білорусії, та країн Балтії.

Також 4 травня на Сапун-горі відбудеться свято «Прапори Слави». До прогами свята входять ритуал Пам‘яті біля Обеліску Слави та винос бойових прапорів. Для ветеранів, севастопольців і гостей міста працюватиме польова кухня.

8 травня в місті вшанують пам`ять воїнів, загиблих на севастопольській землі. Вранці на меморіальному кладовищі в селищі Дергачі будуть поховані останки захисників Севастополя, знайдені бійцями пошукових загонів. Цього ж дня у місті відкриється IV Міжнародний телерадіофестиваль «Перемогли разом», присвячений Перемозі у Великій Вітчизняній війні.

9 травня, в День Перемоги і День звільнення Севастополя від німецько-фашистських загарбників (Севастополь було звільнено 9 травня 1944 року) відбудеться Парад Переможців. Урочистим маршем, в єдиних парадних розрахунках, пройдуть військовослужбовці частин Збройних сил України і ЧФ РФ.

Перед цим керівники міста, представники командувань ВМС України і Чорноморського флоту РФ, ветерани війни, представники громадськості покладуть вінки і квіти до обеліска Слави на Сапун-горі, меморіалу на мисі Херсонес, меморіалу Перемоги на мисі Хрустальний і до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках.