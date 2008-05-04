В аварії BMW і Chevrolet загинули 7 чоловік
10:09, 04 травня 2008Суспільство
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ДТП на Черкащині
Учора о 17-й год. поблизу с. Паланка Черкаської області водій легкового автомобіля "BMW-528", виконуючи обгін, допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем "Chevrolet Aveo".
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 7 осіб та 1 особа постраждала, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Черкаській області.
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