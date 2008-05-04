Китаєм шириться небезпечна інфекція: захворіли вже 4,5 тисяч чоловік

Кількість хворих на тяжку кишкову інфекцію в Китаї досягла 4,5 тисяч чоловік.

Це в два рази більше, ніж ще добу тому, передає «Перший канал».

У провінції Аньхой від небезпечного ентеровірусу загинули 22 чол. Епіцентром розповсюдження епідемії залишається місто Фуян. Тут оголошено надзвичайну ситуацію, що дозволяє владі закрити його на карантин.

Всі лікарні зараз переповнені. Кількість хворих, в основному діти віком до шести років, продовжує стрімко зростати. Для допомоги лікарям терміново прибувають фахівці з сусідніх провінцій. Інфекція особливо небезпечна своїми ускладненнями, такими як набряк легенів і параліч.