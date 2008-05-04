Психічнохворий зіпсував свято для 10 тисяч людей у Львові

Вчора, 3 травня, на день міста у Львові психічнохворий “замінував” центральну площу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, О 23:05, на телефон оперативної служби “02” надійшло анонімне повідомлення про те, що у центрі Львова на площі Ринок закладено годинникову бомбу потужністю чотири бали.

Невідомий чоловік, який телефоном повідомив працівників міліції про закладений потужний вибуховий пристрій, жодних вимог, які могли б відвернути вибух, не висував. Не повідомив також “доброзичливець” і час вибуху.

На момент повідомлення про замінування, на центральній площі міста – біля приміщення Львівської міської ради, з нагоди святкування Дня міста відбувався концерт сучасної електронної української музики, на якому були присутні понад 10 000 людей.

На місце події оперативно прибули підрозділи правоохоронців, фахівці вибухо-технічної служби, працівники ГУ МНС.

Святковий концерт було припинено, присутніх поетапно виводили з потенційно небезпечної зони, однак повної евакуації людей та мешканців прилеглих житлових будинків не проводилося.

Після кількагодинного обстеження вибухового пристрою не виявили.

Співробітникам міліції вдалося встановити особу аноніма та таксофон, з якого він телефонував, повідомляючи про замінування.

“Жартівником”, який зірвав святковий концерт, виявився 38-річний львів’янин з психічним розладом здоров’я.