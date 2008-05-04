На шахті в Луганській області тяжко травмовано гірника

Постраждалого госпіталізували

На шахті ім. Дзержинського (ДП "Ровенькиантрацит") тяжко травмовано підземного електрослюсара. Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, 3 травня о 16.40 на шахті ім. Дзержинського, під час проведення робіт, електрослюсар, 1958 р.н., дістав удар грудного відділу хребта, правої лопатки, закритий перелом шостого грудного хребця і рану голови. Постраждалого госпіталізовано.

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