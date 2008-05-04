Голову гаражного кооперативу піймали на хабарі $10 тисяч

На Дніпропетровщині за хабарництво викрито голову правління автогаражного кооперативу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, він вимагав та отримав 10 тис. дол. хабара від приватного підприємця за виділення йому п’яти земельних ділянок під забудову гаражів.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).