У Слов`янську встановлять пам`ятний знак жертвам Голодомору

На алеї висадили понад 20 дерев

У місті Слов`янську Донецької області закладена алея, де незабаром буде встановлено пам`ятний знак жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Як повідомила прес-служба Донецької облдержадміністрації, алея закладена співробітниками Слов`янської міської ради. На алеї висаджено понад 20 молодих дерев.

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