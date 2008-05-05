У Слов`янську встановлять пам`ятний знак жертвам Голодомору
02:04, 05 травня 2008Суспільство
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На алеї висадили понад 20 дерев
У місті Слов`янську Донецької області закладена алея, де незабаром буде встановлено пам`ятний знак жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні.
Як повідомила прес-служба Донецької облдержадміністрації, алея закладена співробітниками Слов`янської міської ради. На алеї висаджено понад 20 молодих дерев.
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