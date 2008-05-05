Семенюк повернула росіянам гроші, щоб вони не претендували на ОПЗ

Фонд державного майна України повернув ТОВ “Азот-Сервіс (Російська Федерація) ”гарантійний внесок, перерахований компанією для участі в конкурсі з продажу пакету акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

У прес-службі нагадали, що Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО підписала наказ ФДМУ про скасування конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України запитали 20 компаній.

15 квітня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, представляючи колективу ФДМУ Андрія ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду, повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня прийняв рішення про зупинення дії наказів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

Натомість В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ та про початок конкурсу з продажу ОПЗ.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО доручила в.о голови ФДМУ А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна та з приводу припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.