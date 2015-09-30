В останній день вересня найтепліше буде в південних областях

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Згідно з повідомленням, температура повітря встановиться на рівні від +11 до +23.

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У східних областях очікується температура від +16 до +21, у західних - від +11 до +15, у центральних - від +13 до +19, у південних - від +16 до +23, у північних від +13 до +15.

У Києві без опадів, температура вдень від +13 до +15, вночі від +7 до +9.