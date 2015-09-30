Аваков показав нову форму поліцейських, затверджену Кабміном (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що суспільство вже бачило робочу форму нового поліцейського патруля. Тепер схожа форма буде у нових дільничних (буде інший функціонал і посади).

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"Єдиний стиль робочої форми буде витриманий у всіх підрозділів: спецпризначенців, експертів і криміналістів, співробітників карного розшуку", - йдеться у повідомленні Авакова.

При цьому глава МВС наголосив, що сьогодні під час засідання Кабміну затвердили і починають виробництво нової форми, в тому числі і нової повсякденному форми поліцейських.