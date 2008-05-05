У викладача харківського ПТУ знайшли 2 кулемети та 6 гвинтівок

Співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області вилучено у громадян два потужних арсенали вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, так, у помешканні безробітного місцевого жителя 1985 р.н. працівники УБОЗ вилучили зброю та боєприпаси часів Другої світової війни - 4 гвинтівки 1927-1942 року випусків, виробництва СРСР, калібру 7.62 та 7.96 мм, обріз гвинтівки калібру 7,62 мм, 2 автомати, стрічки кулеметні калібру 7.92 мм та боєприпаси до гвинтівок різних калібрів та до пістолету ТТ, 3 гранати (РГД-33, Ф-1 та М-39), 2 мінометні міни, 2 підривника до гранат тощо.

Вилучену зброї та боєприпаси направлено на експертизу до експертно-криміналістичного центру. За фактом незаконного обігу зброї та боєприпасів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Ще більший арсенал вилучили працівники обласного УБОЗ у помешканні 25-річного майстра виробничого навчання одного з ПТУ. У нього оперативники знайшли, зокрема, кулемети Дегтярьова і «МГ-34», два револьвери системи «Наган», обріз гвинтівки, чотири гвинтівки Мосіна та Маузера, одну саморобну гвинтівку, пристрій для відстрілу малокаліберних набоїв. Зброю вилучено. За матеріалами УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Загалом цього року за матеріалами працівників органів внутрішніх справ порушено понад 4 тис. кримінальних справ щодо незаконного поводження зі зброєю (на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року). За кілька місяців 2008 року міліціонери вилучили понад 60 гранатометів, понад 100 карабінів та гвинтівок, понад 450 обрізів, гвинтівок та мисливських рушниць, а також майже 600 одиниць саморобної зброї та понад 50 кг вибухових речовин.