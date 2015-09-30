Росія планує відправляти "гумконвої" на Донбас щотижня
18:33, 30 вересня 2015Суспільство
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У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії заявили, що до кінця року планують щотижня надсилати на Донбас гуманітарний конвой.
mchs.gov.ru
Про це заявив глава МНС РФ Володимир Пучков, передає ТАСС.
"Ми спланували відправку гуманітарних конвоїв до кінця року, і плануємо їх відправляти щотижня", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україну вторгся 40-й російський "гуманітарний конвой".
Представники української влади і спецслужб неодноразово заявляли, що під виглядом "гуманітарних конвоїв" командування РФ доставляє російським солдатам і найманцям пально-мастильні матеріали, нову техніку, а також озброєння і боєприпаси, а вивозить тіла загиблих бойовиків.
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