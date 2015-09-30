Росія планує відправляти "гумконвої" на Донбас щотижня

Про це заявив глава МНС РФ Володимир Пучков, передає ТАСС.

"Ми спланували відправку гуманітарних конвоїв до кінця року, і плануємо їх відправляти щотижня", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україну вторгся 40-й російський "гуманітарний конвой".

Представники української влади і спецслужб неодноразово заявляли, що під виглядом "гуманітарних конвоїв" командування РФ доставляє російським солдатам і найманцям пально-мастильні матеріали, нову техніку, а також озброєння і боєприпаси, а вивозить тіла загиблих бойовиків.