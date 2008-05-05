Провідні банки назвали найперспективнішу валюту в світі

Експерти назвали рубль найперспективнішою валютою в світі. Провідні світові банки виступили з рекомендацією скуповувати російські рублі - це в нинішніх умовах одне з найвигідніших інвестиційних вкладень, повідомляє Bloomberg. Рекомендації банків засновані на очікуваннях, що обраний президент Дмитро Медведєв візьме курс на зміцнення рубля щодо світових валют. При цьому зміцнення рубля скоротить доходи від нафтового експорту, проте аналітики вважають, що це не зупинить владу.

Американські інвестиційні банки Goldman Sachs, Merrill Lynch і німецький гігант Deutsche Bank вважають, що в найближчі шість місяців обмінний курс російського рубля підвищиться по відношенню до провідних валют світу на 4%, повідомляє Newsru. Ці очікування перетворили рубль на найперспективнішу валюту на світовому фінансовому ринку і одне з найвигідніших вкладень, відзначає ІТАР-ТАРС. Попит, що при цьому росте, і сам собою здатний укріпити рубель. 24 квітня заступник голови ЦБ Олексій Улюкаєв заявив, що "не виключає" можливості зміцнення рубля.