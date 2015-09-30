Прихильники партії "Відродження" проводять масовий мітинг проти спроби не допустити партію до участі у місцевих виборах

Діючі депутати міської та обласної рад, працівники промислових підприємств, вчителі, медики, працівники органів місцевого самоврядування вийшли, щоб висловити свій протест проти спроби з допомогою брудних політичних технологій не допустити партію до участі у майбутніх місцевих виборах 25 жовтня.

«Сьогодні люди стоять тут за свої права - можливість балотуватися, обирати і обиратися», - повідомив на місці події кандидат до обласної ради від партії «Відродження» Святослав Олійник.

Нагадаємо, раніше кандидатам партії «Відродження» дніпропетровської міської ради відмовили в реєстрації. Також відмову в реєстрації отримав і кандидат в мери Дніпропетровська від партії Анатолій Крупський.

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Разом з тим, Дніпропетровська міська виборча комісія зареєструвала «клона» кандидата в мери Дніпропетровська Крупського, який родом з Харківської області.

А в Дніпропетровській області подала документи на реєстрацію партія-клон «Всеукраїнське об'єднання «Відродження України», де головою є також Куцин, як і в цієї партії «Відродження». Фейковий Куцин родом з Тернопільської області.

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«Тобто пророблена велика й планомірна робота по дискредитації партії. Важливо, що фейкова партія приїхала на реєстрацію в супроводі тітушок, які били людей 26 січня в Дніпропетровську. Тепер головна інтрига в тому, скільки набере «Опозиційний блок», який організував усю цю камарилью з реєстрацією фейкових партій і кандидатів. Ще рік тому я говорив, що на Дніпропетровщині дуже стійка спайка Блоку Петра Порошенка та Опозиційного блоку. І замішані в цьому певні номенклатурники. Я впевнений, що це просто справа рук зв'язки старих політичних партнерів Андрія Павелка і Олександра Вілкула, які просто повернулися до колишнього формату співпраці», - прокоментував ситуацію Святослав Олійник.