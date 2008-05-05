На Львівщині у наркокур`єра вилучили героїну на 2 млн. доларів

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Управління СБУ у Львівській області Володимир КРИВОШЕЯ, 30 квітня о 21.30 на одному із залізничних переїздів у Львові співробітники лінійного управління Львівської залізниці УМВС України на залізничному транспорті, за допомогою співробітників Департаменту по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та співробітників польського і українського бюро Інтерполу, працівників СБУ під час огляду автомобіля жителя Львівщини виявили 88 г порошкоподібної речовини, що виявилась важким наркотиком - героїном.

Під час огляду квартири затриманого, яку той винаймав у Жидачівському районі, було виявлено ще 17,5 кг героїну афганського походження. Як з’ясувалося, цей наркотик завезли в Україну з Туреччини з метою подальшого транспортування до Європи.

“Наркокур`єр заарештований. Паралельно у Польщі місцевими правоохоронцями затримано ще кілька наркодилерів. Тобто, йдеться про викриття міжнародний наркотрафіку. Оціночна вартість партії наркотиків, яку виявили у мешканця Львівщини, становить 2 млн. доларів США”, - повідомив В.КРИВОШЕЯ.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області, за даним фактом порушено кримінальну справу за статтями 307 ч.2, 309 ч.2 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до злочину.