Портнов заявляє, що Семенюк росіянам заставу не повертала

Заяви відстороненої урядом від виконання повноважень голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про повернення застави в конкурсі з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод” потенційному інвестору не відповідають дійсності.

Про це заявив в інтерв`ю "5 каналу" в.о. голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, «інформація щодо повернення коштів інвесторам просто не відповідає дійсності. Казначейські рахунки, згідно з розпорядженням уряду, позбавлені необхідності підписувати у екс-голови Фонду Валентини СЕМЕНЮК будь-яких відомостей». «І я не підписував ніяких розпоряджень про те, щоб повертати кошти інвесторам», - додав він.

Раніше А.ПОРТНОВ заявляв, що Державне казначейство заблокувало всі валютні й гривневі рахунки Фонду державного майна України, які були відкриті на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, й відкрило їх на в.о. голови ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Фонду поширила інформацію про те, що Фонд повернув ТОВ “Азот-Сервіс” (Російська Федерація) гарантійний внесок, перерахований компанією для участі в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс із використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, який виставлявся на конкурс - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонда державного майна України запитали 20 компаній.

15 квітня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, представляючи колективу ФДМУ Андрія ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду, повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня прийняв рішення про зупинення дії наказів Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про призупинення приватизації Одеського припортового заводу.

Між тим, В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ та про початок конкурсу з продажу ОПЗ.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО доручила в.о голови ФДМУ А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна та з приводу припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.