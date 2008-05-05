Суд заборонив приватизацію Одеського припортового заводу

Одеський обласний господарський суд своєю ухвалою заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу (ОПЗ). Про це УНІАН повідомили у Фонді держмайна.

Ухвалу винесено в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, що виставлявся на конкурс - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України запитали 20 компаній.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду Андрій ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ОПЗ.

Після чого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна і щодо припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.