Портнов: треба розібратися з Управлінням держохорони

Призначений урядом виконуючим обов’язки голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ заявляє, що рішення Одеського областного господарського суду про призупинення приватизації Одеського припортового заводу є незаконним і уряд його оскаржуватиме. Про це А.ПОРТНОВ повідомив сьогодні увечері в ефірі “5-го каналу”.

"Ви знаєте, що такі спори вирішуються виключно в Окружному адміністративному суді Києва", - сказав А.ПОРТНОВ, відзначивши, що до Одеського господарського суду позов подала громадська організація, яка “має смішну назву, здається, "Зеленка".

За його словами, "всі судді, які причетні до блокування цього питання, будуть обов’язково притягнуті до дисциплінарної відповідальності".

А.ПОРТНОВ повідомив, що відповідні подання вже завтра надійдуть до Вищої ради юстиції.

Він також наголосив, що "блокування ФДМУ Управлінням Державної служби охорони є “абсолютно незаконним і також отримає свою оцінку".

"Сьогодні 50 депутатів від нашої політичної сили підписали конституційне подання до КС щодо незаконності діяльності УДО і щодо порядку призначення керівника і заступника керівника", - сказав А.ПОРТНОВ.