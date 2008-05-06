Українські аудитори побоюються витіснення з вітчизняного ринку

Представники українських професійних аудиторських організацій побоюються, що в разі ухвалення змін до Закону «Про аудиторську діяльність», запропонованих народними депутатами Василем ШПАКОМ (Блок Литвина) і Михайлом ПОЛЯНЧИЧЕМ (НУНС), українські аудиторські фірми й аудитори будуть витиснені з вітчизняного ринку послуг, оскільки їхня робота потрапить під регулювання державних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники Аудиторської палати України, Союзу аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Крім того, на їхню думку, зміни, запропоновані депутатами й схвалені профільним парламентським комітетом, обмежують громадянські права аудиторів, обмежуючи їхню можливість працювати «за сумісництвом».

«Забороняється аудиторам будь-яке отримання доходів, окрім аудиторської діяльності, а багато аудиторів працюють бухгалтерами, фінансовими директорами, викладачами тощо», - заявив віце-президент Союзу аудиторів України Михайло КРАПИВКО.

Учасники прес-конференції зазначили, що змінами до закону, які міняють схему формування Аудиторської палати, збільшується залежність аудиторської роботи від держави. «В результаті, український аудит отримує відособлене місце напівфіскального напівполітизованого органу», - зазначив М.КРАПИВКО.

Учасники прес-конференції висловили надію, що зміни до закону, які, за їхніми словами, не схвалені Міністерством фінансів України, не будуть прийняті. «Ми сподіваємося, що цей документ взагалі не буде винесений на розгляд Верховної Ради», - заявила член Аудиторської палати України Ірина ПАВЛОВА.