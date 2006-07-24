Кабмін затвердив мінімальні ціни на молоко та вершки

Кабінет Міністрів України своєю постановою (№1003 від 24 липня ц.р.) затвердив мінімально допустимий рівень цін на молоко та вершки на 2006 рік. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Мінімально допустимий рівень цін (виходячи з базисних норм на жир і білок) на молоко вищого сорту встановлено в розмірі 1 250 грн. за 1 тонну, на молоко першого сорту – 1 200 грн./т, молоко другого сорту - 1 000 грн./т, на вершки з 10% вмістом жиру – 4 080 грн./т.

Постанова набуває чинності з дня публікації.