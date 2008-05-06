Поїзд Чернігів-Київ протаранив Жигулі: 5 загиблих

Поблизу Чернігова унаслідок зіткнення автомобіля з електропотягом загинули п`ятеро осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА, о 6:35 на залізничному переїзді біля с. Анисів Чернігівського району сталося зіткнення електропотяга № 844 сполученням „Чернігів-Київ” з автомобілем ВАЗ-2106. Унаслідок зіткнення загинули п’ятеро осіб, які перебували в автомобілі.

Деталі інциденту зясовуються.

На місці події працюють оперативні групи Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації та головного управління МНС України в області.

Рух потягів було затримано на 40 хвилин.