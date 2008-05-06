Троє росіян порушили український кордон на тракторах МТЗ

Трьох громадян Росії затримали вчора прикордонники застави „Бірюкове” Луганського загону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, жителі Ростовської області порушили кордон на напрямку від російського села Кисельове до українського Бірюкове. Прослідувати територією України їм вдалося лише 180 метрів, де вони і були затримані прикордонним нарядом. Росіяни їхали в Україну двома тракторами „МТЗ-80”. Номерних знаків транспортні засоби не мали.

За попередніми даними, росіяни переправляли трактори з метою реалізації. Наразі трактори вилучено та оцінено працівниками митниці у понад 55 тисяч гривень