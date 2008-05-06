Фури погрожують заблокувати центр Києва

Перевізники-страйкарі в разі відсутності позитивних переговорів з владою сьогодні планують спрямувати свої вантажні автомобілі під Кабінет Міністрів.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив голова регіональної ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО.

«Зараз ми перебуваємо біля Мінтрансу, це акція протесту міжнародних перевізників проти корупції в Міністерстві транспорту, в податковій адміністрації, митній службі тощо», - зазначив він. За словами В.ЧЕРНЕНКА, акція організована через те, що вимоги, які раніше висунули перевізники, зокрема, щодо в`їзду вантажівок у центр столиці, дотепер не виконали. «Розмови тривають, рішень конкретних немає», - сказав він.

«Ось зараз проходять машини проспектом Перемоги, вони сигналять. Вони зараз розвертаються (на Повітрофлотському мосту) та виходять на вихідну позицію по проспекту Перемоги», - зазначив він. За його словами, на проспекті Перемоги в акції беруть участь близько 200 вантажівок, крім того, близько 200 хур також стоять на Лівому березі, на Бориспільській трасі.

«Зараз відбуваються переговори з Йосипом ВІНСЬКИМ (міністр транспорту та зв`язку), Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ (Держмитслужба), з Денисом БАССОМ (1-й заступник голови КМДА) та іншими. У нас заплановано, що в разі відсутності результату ми йдемо під Кабмін», - заявив В.ЧЕРНЕНКО.

Він також повідомив, що АсМАП отримав дозвіл на проведення цієї акції. «Зареєстровано все, нас оточує міліція, все як годиться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня голова Регіональної ради учасників АсМАП у Київській області В.ЧЕРНЕНКО повідомив, що АсМАП заявляє про можливість проведення Всеукраїнського страйку, якщо центральні органи влади не виконають низку вимог перевізників. Зокрема, перевізники вимагають скасувати розпорядження КМДА щодо заборони в`їзду до Києва вдень вантажного транспорту, делегувати АсМАП повноваження з розподілу дозволів на міжнародні перевезення, забезпечити виконання умови з ЄС про спрощене оформлення віз. Також перевізники вимагають скасувати рішення Держмитслужби про впровадження вексельної форми розрахунків під час оформлення автомобілів, увідповіднити європейським нормам порядок проходження в пунктах пропуску через кордон, повернутися до нульової ставки оподаткування перевезень в Україні, встановити нульову ставку на ввезення нових тягачів, вантажних автомобілів і напівпричепів тощо.

Після цього Мінтрансзв’язку заявило, що підтримує всі вимоги автоперевізників, крім однієї – про передачу функцій з розподілу дозволів на міжнародні автоперевезення АсМАП.

Нагадаємо, КМДА з 1 травня заборонила в’їзд до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Проте наприкінці квітня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що рішення про заборону в`їзду вантажівок до Києва перенесене на місяць і буде набере чинності 1 червня 2008 р., оскільки до нього необхідно підготуватися.