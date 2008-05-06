У Латвії арештували українця, який нібито посадив на мілину лайнер Mona Lisa

Арештовано помічника капітана лайнера Mona Lisa, який сів на мілину в Балтійському морі.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Вінетс ВЕЛДРЕ в інтерв`ю газеті «Сегодня».

"Судно могло сісти на мілину в результаті невдалого маневру, який наказав здійснити капітан, щоб пасажири могли сфотографуватися на фоні мису Колка. Помилки, імовірно, припустився помічник капітана, якого вже заарештували", - сказав В.ВЕЛДРЕ.

За неофіційною інформацією, яку газеті "Сегодня" надали в правоохоронних органах Латвії, арештований - громадянин України.

"Я розмовляв з одним українським моряком, другим помічником капітана, який на Mona Lisa здійснював не перший рейс. Він сказав, що ніхто не застрахований від помилок, але за наслідки часто доводиться відповідати всій команді", - заявив В.ВЕЛДРЕ.

Видання повідомляє, що за свою 40-річну історію Mona Lisa потрапляла на мілину вже дев`ять разів, зокрема, біля берегів Італії та Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, круїзний лайнер Mona Lisa сів на мілину в Ірбенській протоці в неділю, 4 травня, за 18 кілометрів від берега і в кількох сотнях метрів від Ірбенського маяка.

Mona Lisa належить грецькій судноплавній компанії, але ходить під прапором Багамських островів.

Рятувальники закінчили евакуацію пасажирів.

За даними МЗС України, серед пасажирів судна – 68 українців.