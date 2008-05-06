На трасі Ялта – Севастополь перекинувся автобус з 20 пасажирами

12:46, 06 травня 2008
Суспільство
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Причини аварії з`ясовуються

У Криму, на автошляху Ялта – Севастополь, перекинувся пасажирський автобус, постраждали шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася о 10.30 у районі Фороської розвилки.

«Із двадцяти пасажирів постраждали шестеро осіб», - йдеться в повідомленні ДАІ.

Причини аварії з`ясовуються. На місці ДТП працює оперативна група ДАІ.

 

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