На трасі Ялта – Севастополь перекинувся автобус з 20 пасажирами

Причини аварії з`ясовуються

У Криму, на автошляху Ялта – Севастополь, перекинувся пасажирський автобус, постраждали шестеро осіб. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася о 10.30 у районі Фороської розвилки. «Із двадцяти пасажирів постраждали шестеро осіб», - йдеться в повідомленні ДАІ. Причини аварії з`ясовуються. На місці ДТП працює оперативна група ДАІ.

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