На трасі Ялта – Севастополь перекинувся автобус з 20 пасажирами
12:46, 06 травня 2008Суспільство
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Причини аварії з`ясовуються
У Криму, на автошляху Ялта – Севастополь, перекинувся пасажирський автобус, постраждали шестеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася о 10.30 у районі Фороської розвилки.
«Із двадцяти пасажирів постраждали шестеро осіб», - йдеться в повідомленні ДАІ.
Причини аварії з`ясовуються. На місці ДТП працює оперативна група ДАІ.
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