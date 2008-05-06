Ющенко змінив Балогу на Кравчука
Документ - на сайті голови держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 421/2008 вніс зміну до статті 1 Указу Президента України від 24 березня 2008 року №256 «Про відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі».
Як йдеться в розміщеному на сайті глави держави документі, згідно з внесеною зміною, до складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі введено Леоніда КРАВЧУКА - Президента України у 1991-1994 роках, та призначено його головою Організаційного комітету (за згодою).
Натомість зі складу зазначеного Організаційного комітету виведено Віктора БАЛОГУ та увільнено його від виконання обов`язків голови цього комітету.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.