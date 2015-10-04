В Україні затримається бабине літо, синоптики обіцяють +23
14:41, 04 жовтня 2015Суспільство
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У понеділок, 5 жовтня, в Україні переважатиме тепла погода.
Погода продовжує тішити українців / flickr.com/photos/little_krawler
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних регіонах країни синоптики обіцяють вдень від +19 до +24, вночі від +6 до +11, місцями пройде невеликий дощ.
На півночі країни, вдень від +19 до +24, вночі від +6 до +11, мінлива хмарність, але без опадів.
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У центральних областях без опадів, температура повітря вдень від +19 до +24, вночі від +6 до +11. На сході країни синоптики прогнозують вдень від +18 до +23, вночі від +3 до +8, дощів не передбачається.
Завтра у столиці буде мінлива хмарність, температура вдень від +21 до +23, вночі від +9 до +11, без опадів.
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