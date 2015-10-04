Новий закон про освіту: українським школам хочуть надати більше автономії

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це Яценюк сказав у програмі «10 хвилин із прем'єр-міністром».

Він звернувся до педагогів з проханням надавати свої пропозиції до законопроекту про освіту. «Прошу свої пропозиції надсилати персонально міністру і персонально голові Комітету», - сказав голова уряду.

Прем’єр підкреслив, що в рамках реформування середньої освіти вже напрацьовано низку пунктів, які будуть відображені в новому законі.

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«Треба переходити на обрання директорів шкіл на відкритих конкурсах по всій Україні. Це вже зроблено в Києві, зараз проходить експеримент в Чернівцях. Ми це розповсюджуємо на всю Україну», - підкреслив Яценюк.

Крім того, потрібно запровадити систему стимулів для вчителів: «Чим краще ти навчаєш дітей, чим кращі в тебе результати, тим вища в тебе заробітна платня. І це може стати частиною контракту між вчителем і школою».

«Школа потребує більшої автономії. Менше тиску з боку органів влади і більше можливості для директора і для педагогічного колективу підбирати собі як тих людей, з ким вони хочуть працювати, так і мати можливість витрачати власні кошти на ті потреби, які вони вважають першочерговими», - підкреслив він.

Яценюк також наголосив на необхідності в наступному році розширювати програму інформатизації шкіл.