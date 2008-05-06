Ющенко і Кравчук обговорили низку питань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з першим Президентом держави Леонідом КРАВЧУКОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час розмови В.ЮЩЕНКО та Л.КРАВЧУК обговорили питання реалізації низки важливих загальнонаціональних проектів в галузі культури. Йшлося зокрема про розвиток Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині на Чернігівщині та розбудову музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Президент особливо наголосив на винятковій вазі таких проектів у контексті збереження національних цінностей, виховання молоді тощо. «Це статусні для держави речі», - переконаний В.ЮЩЕНКО.