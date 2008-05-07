Україна та Росія мають намір скласти спільний баланс цукру

Україна та Росія мають намір скласти спільний баланс виробництва й споживання цукру строком на п`ять років.

Як повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства РФ, таку пропозицію було висловлено в рамках переговорів між главами Мінсільгоспу Росії Олексієм ГОРДЄЄВИМ і міністром аграрної політики України Юрієм МЕЛЬНИКОМ.

Наголошується, що це сприятиме забезпеченню передбачуваних умов для взаємної торгівлі та розвитку сільгоспвиробництва Росії та України.

Крім того, сторони обговорили можливість прогнозування спільного балансу торгівлі між двома країнами.