Ціни на продукти почали знижуватися

Ціни на продовольчому ринку потроху почали знижуватися. У квітні, після чотиримісячного невпинного здорожчання, кілька основних позицій споживчого кошика, хоча і незначно, але втратили в ціні, передає 5 канал.

Згідно із розрахунками спеціалістів вітчизняного Міністерства економіки, за останній місяць, в межах декількох копійок, знизилися ціни на молоко, цукор, яйця та соняшникову олію.

Тим часом, продовжують дорожчати, хоча і не так стрімко як раніше - курятина, яловичина, вершкове масло. Зросли ціни і на борошно, потягнувши за собою вартість всіх сортів хлібу. Також в межах 10-15 копійок за літр подорожчали дизельне пальне та бензин.

Нагадаємо, минулого місяця уряд підписав меморандуми з асоціаціями виробників продовольчих товарів та мережами роздрібної торгівлі. Відповідно до угоди, сторони погодили максимальні націнки на продукцію та послуги. Що ж до інфляції, то за словами прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, уряд планує приборкати її вже до кінця літа.