Слідчі визначили головного підозрюваного у справі про вибух у центрі Києва

На сьогоднішній день слідство визначило головного підозрюваного у справі про вибух у парку Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, причетність підозрюваного до злочину ще не доведено остаточно, і його не затримано.

Також Ю.ЛУЦЕНКО не відповів на питання, чи був вибух результатом хуліганства або більш серйозного злочину. «Я зараз не можу вам цього сказати», – заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня о 19.30 в парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. Потужність вибуху становила до 100 г у тротиловому еквіваленті.

В результаті вибуху були поранені дві студентки Університету ім. Тараса Шевченка, які в той момент йшли неподалік.

За фактом вибуху столична міліція порушила кримінальну справу.