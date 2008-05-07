Луценко каже, що потенційні вбивці колобродять по Україні

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що всі винуватці резонансних аварій, що сталися під час тривалих травневих вихідних, затримані і їм пред`явлені звинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Після завершення слідства, яке буде проведено в найкоротші терміни, винуватці резонансних аварій понесуть справедливе покарання. Закон передбачає від 6 до 12 років позбавлення волі. Це справа 2-3 місяців», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр повідомив, що зараз МВС веде переговори з телерадіокомпаніями щодо організації та проведення соціальної рекламної кампанії про дотримання правил дорожнього руху і кримінальної відповідальності за їх порушення.

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив жаль, що за рішеннями судів за керування автомобілем в стані алкогольного сп`яніння 75% водіїв, «потенційних вбивць, відпускають, і вони далі колобродять по Україні».

Міністр також розраховує, що Верховна Рада після канікул остаточно прийме зміни до закону про дорожній рух для посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 2 травня в Харкові водій в стані алкогольного сп`яніння на автомобілі «Міцубісі» виїхав на трамвайну зупинку, де збив шість чоловік.