Землетрус в Одесі: епіцентр знаходився в морі

Сьогодні протягом двох хвилин - з 11.02 до 11.04 в Одесі зафіксовані підземні поштовхи.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сила землетрусу склала 3 бали.

Епіцентр землетрусу знаходився в морі, приблизно за 120 км на південь від Одеси – біля острова Зміїний.

У міській службі 0-77 знають про підземні поштовхи, але поки що ніяких звернень потерпілих не зареєстровано. За словами опитаних одеситів, землетрус відчувався найсильніше в районі морського порту.