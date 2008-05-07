СБУ розказала міліції, як виготовили вибухівку з парку Шевченка

Служба безпеки України 6 травня передала до міліції матеріали розслідування щодо вибуху в київському парку імені Шевченка, внаслідок якого постраждали дві студентки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Можна сказати, що цей злочин вже розкритий», - сказала вона, пояснивши, що вже встановлено свідків, «ми знаємо, як було виготовлено цей вибуховий пристрій, і надалі будемо співпрацювати з міліцією, щоб винні були притягнуті до відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня о 19.30 в парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. Потужність вибуху становила до 100 г у тротиловому еквіваленті.

В результаті вибуху були поранені дві студентки Університету ім. Тараса Шевченка, які в той момент йшли неподалік.

За фактом вибуху столична міліція порушила кримінальну справу.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні, 7 травня, повідомив, що слідство вже визначило головного підозрюваного у справі про вибух у парку Шевченка.

Водночас, за словами міністра, причетність підозрюваного до злочину ще не доведено остаточно, і його не затримано.