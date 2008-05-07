У квітневій інфляції Тимошенко звинуватила... овочі

Показник інфляції квітня сформувався за рахунок зростання цін на овочі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що в квітні стабілізувалися ціни на цукор, на олію, а також сектор молочних продуктів. Проте “тривожною” була ситуація з овочами, які навесні завжди дорожчають.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що через місяць проблему зі зростанням інфляції буде забуто.

Також, пояснюючи високий показник інфляції квітня 2008 року до квітня 2007 року, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ця цифра сформувалася за рахунок минулорічної інфляції, допущеної урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Разом із тим, прем`єр не стала прогнозувати на прохання УНІАН розмір інфляції, який може бути в Україні в травні й червні.

Відповідаючи на запитання про те, що деякі експерти й журналісти очікували, що інфляція в квітні становитиме 2,5%, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Я думаю, що так і було. Я думаю, що приблизно такі цифри й були, про які ви говорите, які ми очікували”.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день відбуваються певні непрогнозовані процеси з інфляцією в усьому світі.

“На сьогоднішній день цю проблему переживає весь світ. Але, не зважаючи на це, я ще раз повторюю, що нам місяць-два потрібно, щоб забути про цю тему. Я не хочу зараз прогнозувати, тому що дуже часто більшість прогнозів не збувається. Подивіться макропоказники минулого року - там не було підтвердження жодному прогнозу. Тому я не хочу брати на себе такий ризик”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що деякі керівники держави “очікують нових показників по інфляції, як діти від Діда Мороза подарунків на свято”. Але погіршення ситуації вони не дочекаються, заявила прем`єр.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 – 10,3%).

За даними Держкомстату, з початку поточного року зростання споживчих цін становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року - 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року - 2,2%).

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в квітні 2008 року до квітня 2007 зросли на 47,2% (у січні-квітні до січня-квітня 2007 року зросли на 37,5%), зокрема, на харчові продукти - на 49,2% (на 39,%), хліб і хлібопродукти - на 34,7% (28,7%), зокрема на хліб - на 31,5%, макаронні вироби - на 35,3%, кондитерські вироби з борошна - 24,5%), м`ясо й м`ясопродукти - на 47,3% (31,6%), рибу й рибопродукти - на 16,3% (13,7%), молоко, сир і яйця - на 40,4% (43%), зокрема на молоко - на 40,7%, сир - на 38,9%, яйця - на 54%, на масло й жири - на 82,6% (66,9%), зокрема на масло вершкове - на 37,8%, олію соняшникову – на 114%, харчові тваринні жири - на 89,7%. Ціни на фрукти в квітні ц. р. до квітня 2007 року зросли на 101,5 (85,7%). На овочі, в тому числі картоплю, - на 89,% (67,8%), зокрема на картоплю - на 27,7%. На цукор - зросли на 26,8% (16%), кондитерські вироби цукристі - на 21,6% (18,4%), безалкогольні напої - 16,4% (14,2%).