В Івано-Франківську Кріс Норман виступатиме у вишиванці

Світова зірка року, екс-лідер групи Smokie Кріс НОРМАН сьогодні в Івано-Франківську на молодіжній шоу-програмі до Дня міста виступатиме у вишиванці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, після того як міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС подарував йому на пам’ять від іванофранківців вишиту сорочку в червоно-чорних кольорах.

На прохання мера, чи не міг би він одягти сорочку на концерті, К.НОРМАН відповів: «Я так зроблю».

К.НОРМАН повідомив, що Івано-Франківськ добре підготувався до концерту. За його словами, до шоу все готове, лише очікують на приліт барабанщика, який мусив повернутися до Києва за своїми забутими документами.

Музикант повідомив, що концерт його триватиме в межах 90 хвилин. На концерті будуть виконані як відомі старі хіти, так і нові пісні. «Я сподіваюся, буде хороший концерт. Людям сподобається», - наголосив співак.

К.НОРМАН повідомив, що в Україні у нього немає ні родичів, ні друзів, а є лише «хороші знайомі». Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що не знає жодної української рок-групи. «Якщо ваші групи виступають в Англії, то звичайно англійською, тому мені невідомо, чи вони з України, чи з Росії», - сказав музикант.

К.НОРМАН також повідомив, що його п’ятеро дітей так чи інакше пов’язані з музикою. «Один із синів грає на гітарі, - каже співак. – Дочка – на гітарі і співає. Можу сказати, що всі діти причетні до музики. Адже в мене є своя студія, де вони мають можливість займатися».

Перед виступом Кріса публіку «розігріватимуть» івано-Франківські гурти «Листопад», «Ґринджоли», «Коралі» та «Хвилю тримай».