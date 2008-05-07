Президента «Українського Дунайського пароплавства» визначено на конкурсі
Наказ має підписати міністр транспорту
Євгена САМОШИНА під час другого етапу конкурсу на заміщення вакантної посади президента ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» визнано його переможцем.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила сьогодні конкурсна комісія.
У конкурсі також брали участь Микола ЄРМОШКІН і Віктор МОСКАЛЕНКО.
Наказ про призначення Є.САМОШИНА повинен підписати міністр транспорту і зв`язку.
Як відзначив у коментарі журналістам Є.САМОШИН, серед його конкурсних пропозицій було виведення “Українського Дунайського пароплавства” в 2008 році на прибуткову роботу.
За його словами, в 2007 році “Українське Дунайське пароплавство” одержало 39 млн. грн. збитків, у першому кварталі цього року – більш як 17 млн. грн. збитків.
Як повідомляв УНІАН, у середині лютого ц.р. Міністерство транспорту і зв`язку оголосило конкурс на заміщення вакантної посади керівника ВАТ «Українське Дунайське пароплавство».
Серед вимог до претендента: українське громадянство, повна вища освіта морського спрямування, досвід успішної роботи на керівних постах підприємств морської галузі (судноплавних компаній).
Для участі в завершальному етапі конкурсу було відібрано трьох – Євген САМОШИН, Микола ЄРМОШКІН і Віктор МОСКАЛЕНКО.
Чотири претенденти, які також виявили бажання взяти участь у конкурсі, не були зареєстровані, оскільки не відповідали вимогам конкурсу.
Довідка УНІАН. У 1944 році в місті Ізмаїл було створено Радянське Дунайське державне пароплавство, яке в даний час відоме як ВАТ «Українське Дунайське пароплавство».
Державна компанія “Українське Дунайське пароплавство" - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Разом з тим флот пароплавства не обновлювався майже 15 років.
100% компанії належить Міністерству транспорту і зв`язку України.