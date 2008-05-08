Тимошенко: м`ясо з Держрезерву має одноденну свіжість

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що продукти, які як інтервенція з Держрезерву поставляються на ринок, мають високу якість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів.

“М`ясо з Держрезерву має одноденну свіжість і його можна купувати”, - сказала, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинуватив Держкомрезерв в інтервенції на ринки Києва прострочених продуктів.

«Коли я давав згоду - і я її не відміню - на те, щоб дешеві продукти потрапили в торгову мережу Києва, то мені особисто присягався пан ПОЖИВАНОВ - начальник Держрезерву, – що це буде свіже парне м`ясо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ журналістам.

Разом з цим, за словами мера Києва, сьогодні здійснюється інтервенція продуктів, «які пройшли всі терміни, тобто мають вже списуватися».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив переконання, що про низьку якість продуктів, які потрапляють на ринки столиці, знає все оточення прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Треба зобов`язати керівника Держкомрезерву і прем`єр-міністра разом зі всією командою їсти ті продукти, які вони виділяють з Держрезерву. Коли вони поїдять те, що виділяють, то тоді вони запросто змінять ситуацію», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.