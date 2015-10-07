У Широкиному випробують практику тотального розмінування - ОБСЄ

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив представник прес-служби ПММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків, повідомляє 0629.ua.

За його інформацією, саме в Широкиному буде випробувана практика тотального розмінування, яка, у разі стійкого миру, згодом буде застосована і в аеропорту Донецька, і в інших точках, де йшли бої.

«Тендер по розмінуванню Широкиного завершується в наступний понеділок. Але це не означає, що відразу ж можна буде приступити до роботи. Необхідно, щоб були дотримані умови, необхідні для проведення робіт. У разі, якщо умови будуть сприяти, всі роботи можна завершити протягом 2 тижнів», - пояснив Боцюрків.

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Розмінування буде виконуватися в 2 етапи: спочатку буде знешкоджено 10-кілометрову зону, потім 25-кілометрову.

Боцюрків зазначає, що роботи треба проводити якомога швидше.

«З настанням холодів, після дощів і снігу, снаряди, що не розірвалися, будуть абсолютно непомітні. А значить, небезпека для мирних мешканців зростатиме», - підкреслив він.

Представники місії зустрічалися з мешканцями Широкиного, які вирушили в селище за особистими речами.

«Ми пояснили людям, наскільки це небезпечно, але ми не можемо заборонити їм повертатися в свої будинки», - кажуть в ОБСЄ.

Тому вони наполягають на якнайшвидшому розмінуванні, а поки випустили друковану продукцію, плакати, листівки для дітей і дорослих, на яких зображені снаряди, що не розірвалися і описано, яку небезпеку вони представляють.

За інформацією Боцюрківа, в даний час всі жителі Широкиного, які приїжджали в селище, знову повернулися в Маріуполь.