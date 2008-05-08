ЄБРР назвав ”головне питання” України

Європейський банк реконструкції і розвитку закликає український уряд прискорити лібералізацію ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві директор ЄБРР в Україні Камен ЗАХАРІЄВ.

«Зараз найголовніше питання, що стоїть перед Україною, - це лібералізація ринку сільськогосподарської землі. Це обов`язково потрібно. Ми закликаємо український політикум прискорити цей процес. Це дасть неймовірний поштовх розвитку країни», - сказав К.ЗАХАРІЄВ.

Довідка УНІАН. Закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачає продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до ухвалення законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

Проекти законів, що регулюють ринок земель, уряд мав підготувати і передати до парламенту в першому кварталі 2008 року.