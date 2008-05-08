Тимошенко обіцяє захистити право народу на морське узбережжя

Кабінет Міністрів України має намір ініціювати розробку і ухвалення закону про гарантії доступу місцевого населення до морського узбережжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в середу.

«Я думаю, необхідно прийняти спеціальний закон, який існує в більшості країн і передбачає певні процедури, що зберігають доступ місцевого населення до берегової лінії. Я думаю, що ми обов`язково ініціюємо розгляд такого закону у Верховній Раді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.